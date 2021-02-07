「文二代」惹網民關注

「文二代」從文的不少，如作家茹志鵑的女兒王安憶，是內地很出名的作家，代表作有小說《長恨歌》等。寫下小說《夜泊秦淮》等作品的葉兆言，爺爺就是著名教育家、五四運動首個新文學社團文學研究會創辦人之一葉聖陶，而葉兆言的女兒葉子，中學時已出版《帶鎖的日記》、《馬路在跳舞》等。

諾貝爾文學獎得主莫言的女兒管笑笑，2003年以小說《一條反芻的狗》殺入文壇；她亦是大學教師及父親的經紀人。比較有爭議的要數湖北作家尚愛蘭的女兒蔣方舟。蔣方舟9歲出版散文集《打開天窗》，曾被湖南省教委定為素質教育推薦讀本並改編為漫畫書。2008年，蔣方舟被清華大學以降60分破格錄取，引起軒然大波，還被方舟子公開「打假」，懷疑她的文章由母親代筆。

陸川是當下影視圈最知名「文二代」，父親陸天明曾寫下《蒼天在上》、《大雪無痕》、《省委書記》等長篇反腐系列；陸川則拍下《可可西里》、《南京！南京！》等知名電影，是中國第六代導演中炙手可熱的人物。「童話大王」鄭淵潔的兒子鄭亞旗可說是長袖善舞，他是動畫片《舒克貝塔》的導演，創辦了《皮皮魯》雜誌並重新策劃《皮皮魯總動員》系列叢書，還開辦公司做生意。

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