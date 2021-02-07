賈平凹長女 文字被批低俗 賈淺淺寫「屎尿詩」 官媒：不能傷大雅

學者轟詩壇亂象 網民仿寫「淺淺體」

綜合澎湃新聞等媒體報道，賈淺淺是西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席，她在一篇題為〈郎朗〉的詩中寫道，「晴晴喊/妹妹我在牀上拉屎呢/等我們跑去/郎朗已經鎮定自若地/手揑一塊屎……」。另一首題為〈我的娘〉的詩作則寫道：「中午下班回家/阿姨說/你娃厲害得很/我問咋了/她說/上午帶她們出去玩/一個將尿/尿到人家辦公室門口/我喊了聲『我的娘嗯』/另一個見狀/也跟著把尿尿到辦公室門口/一邊尿還一邊說/你的兩個娘都尿了」。在〈日記獨白〉中，她寫到「迎面走來一對男女/手挽着手/女的甜蜜地把頭靠在/那男人的肩上/但是裙子下/兩腿間流出來的東西/和那男人內褲的氣味/深深地混淆在一起」。

賈淺淺的詩集包括《第一百個夜晚》、《行走的海》等，圈外的人可能不太熟悉。不過，四川大學文學與新聞學院教授的唐小林上月28日在文藝界刊物《文學自由談》微信公眾號刊出「賈淺淺爆紅，突顯詩壇亂象」一文後，隨即將賈淺淺送上熱搜榜。唐小林在文中斥賈淺淺的作品是「回車鍵分行寫作」、「骯髒惡心的垃圾文字」、「無法想像，那些出版商們為何要如獲至寶、爭先恐後地包裝出版」。文章直言，賈淺淺爆紅的背後，「是各路文學名家和詩人積極撰寫評論，溜鬚拍馬」。

有網民批評賈淺淺的文字如此不堪，甚至模仿「淺淺體」寫出「我真的/沒有/一個/賈父親」等句子，質疑賈淺淺是借父親的名氣上位。也有人找出賈淺淺的學術論文，發現多是研究賈平凹的「書畫藝術」，包括她的碩士學位論文，就題為《生命的言說與意義——試論賈平凹書畫藝術》。澎湃新聞評論事件稱，雖然「文壇是個圈子」，但也必須用作品說話，打破「圈子」、「關係」的想像，才能在文壇長期立足。新華社也稱，創新可以大膽嘗試，詩文不能有傷大雅。

賈平凹曾稱攆不上時代 「詩是她的」

不過，也有網民引述賈淺淺詩作〈椰子〉和〈風吹過時間的河流〉，稱她其他詩作並不是那麼差。央視公眾號1月30日刊出賈平凹2018年寫給賈淺淺的一封信，稱對女兒的詩愈來愈輔導不了，「那些句子是她這個年齡人的句子，是這個時代的句子，我是遠遠攆不上了」。又說「實際上我是我，她是她，她早不崇拜我，我也無法控制她，何况詩是她的，與我毫不相關」。賈平凹父女至今仍未回應事件。

（綜合報道）

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