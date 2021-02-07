駐京周記：走訪「別墅困難戶」惹質疑 官方稱「表述不當」

稱「扶貧攻堅」後「無貧可扶」

2月3日，青島市城陽區棘洪灘街道發布走訪貧困戶信息，有網民在配圖發現困難戶家櫃上，擺着幾瓶高級酒水。2月5日，廣東東莞長安鎮山角社區發布相關信息，也被網民發現對象住房是帶有旋轉樓梯的「別墅」，裝修和家具也很豪華，輿論一時嘩然。

青島市城陽區回應，稱照片中高檔酒，是從親戚家帶回的空瓶，所謂的「海參」是發黑的山楂乾，「高檔電視機」是一台普通的電視機。東莞長安鎮上角社區則解釋說，走訪的老人暫住女兒家，且身體有傷患，考慮到實際情况將其納入慰問名單，「我社區已成為『億元村』，沒有建檔立卡貧困戶」。又對社區人員發布信息時表述不當致歉。但網民不賣帳，包括中央政法委微信公眾號等官媒對網民的反應亦持肯定態度，說「看似苛刻的全網審查，卻正是要把一切『不合理、不正常』都暴露在陽光下曬一曬。曬透了，就會聞到公平正義的芳香」。

筆者並不否認官媒的觀點。但需正視的是，過往從中央到基層的走訪慰問活動，在經歷困難時期、改革開放初期到現在，已基本陷入僵化。其模式不外乎黨政軍警機關內部走訪老領導、老同志。社區走訪戶籍困難戶。而相關走訪慰問多是以「肥水不流外人田」，只關注戶籍居民為潛規則。

走訪慰問活動陷僵化

東莞長安鎮2015年數據顯示，當地常住人口超過66萬，但戶籍人口不足5萬；青島市2018年數據顯示，常住人口逾939萬，戶籍人口約817萬，意味兩地均有大量非戶籍居民。今年因防疫關係，大部分在外工作的民眾不會返鄉，當局若將非戶籍人口納入走訪慰問對象，相信在民眾觀感上都不會出現上述爭議了。

明報記者 鄭海龍