黃捷保議席淚謝支持者 韓粉罷免失敗哭稱沒有輸

民進黨力挺黃捷

中央社報道，昨日罷免投票共設有228個投開票所，選舉人數為約29萬人，罷免通過門檻是要有72,892票同意票，同意票要高於不同意票，傍晚約5時40分開票完畢，投票率約41%。黃捷今次避過罷免危機，亦有賴民進黨力挺。《聯合報》報道，黃捷昨被問到會不會加入民進黨時，不發一語。民進黨高雄市黨部主委趙天麟則表示，幫助黃捷，不存在加不加入民進黨議題，至於未來黃捷會不會加入民進黨，以後再說。

黃捷為時代力量前黨員，兩年多前由代表時力在高雄市鳳山選區參選議員而當選，去年退出時力。她在2019年5月質詢時任市長韓國瑜的經濟政策時，因翻白眼而成為焦點；由於她一直推動罷免韓國瑜，成為韓粉的眼中釘，去年1月被啟動罷免程序。

罷捷團體「鳳山清捷隊」昨表示，這是一場小蝦米對大鯨魚的抗爭，驚動總統之尊干預地方罷免案，是他們的榮耀，當人民團結對抗國家機器打壓，政府已經完全輸了，「我們失敗了但我們沒有輸」。有義工情緒激動落淚。華視引述「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢表示，接受不同理念的人，希望鳳山不要有仇恨，只有討論，所有人並肩作戰反萊豬。