武漢考察結束 世衛專家：弄清新冠源頭或需數年

沒預期與中方人員討論「如此開放」

世衛專家組成員達斯札克（Peter Daszak）上周五（5日）向美聯社透露，目前小組已經完成在武漢的實地考察，未來幾日會整理數據，並與中國的專家磋商，周三離開前將召開記者會，公布他們的發現。達斯札克表示，團隊提交一份經過深思熟慮的調查地點及人員清單，中方並無反對。他指中方滿足了專家組的要求，容許他們到各個地點考察，會見相關人員，其中還包括收治首名新冠患者的臨牀醫師、在海鮮市場關閉後採集病毒樣本的工作人員。他認為雙方的討論非常坦率，「在如此敏感的議題上，我沒預期能有這程度的開放。」

他指出，目前無法透露太多，小組成員正跟進不同問題，包括首宗個案、是否同動物有關，以及中方提及所謂「冷鏈」的角色，即新冠病毒可能經由進口冷藏食品包裝傳到中國。他強調，現時的調查只是邁出第一步，未來可能需要數年時間才能確認該病毒的來源，需要採集動物樣本、基因分析和流行病學研究。

「認為會找到零號病人太天真」

路透社引述專家組成員、微生物學家和傳染病專家德維爾（Dominic Dwyer）表示，大家都知道疫情是如何在武漢華南市場爆發，但關鍵是當時和之前發生了什麼。難題在於早期無症狀感染者可能並不知道自己感染這種病毒，「如果認為會找到零號病人，那就太天真了」。

世衛專家組結束在武漢的隔離後，曾到訪當地醫院、抗疫成就展、濕街市、最先發現疫情的華南海鮮批發市場，以及曾被懷疑泄出病毒的武漢病毒研究所。達斯札克認為，外界的猜測是將議題政治化到全球規模。