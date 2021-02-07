楊潔篪布林肯通話 中美各表立場 華促恪守一中不干涉內政 美：續撐人權民主

中國外交部在新聞稿稱，楊潔篪「應約」同布林肯通電話。楊潔篪表示，當前中美關係正處在關鍵時刻，中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性，中方敦促美方糾正一段時期以來的錯誤，同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。楊潔篪強調：「中美雙方應該相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路，各自辦好自己國家的事，中國將堅定不移沿着中國特色社會主義道路走下去，中華民族實現偉大復興是任何人都阻擋不了的。」

對於台、港、疆、藏議題，楊潔篪稱，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，事關中國主權和領土完整，美方應當嚴格恪守一個中國原則和「中美三個聯合公報」；涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。他說，任何污衊抹黑中國的圖謀都不可能得逞，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益。

同意就雙邊關係保持溝通聯繫

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於當地時間5日先發簡短聲明，公布布林肯與楊潔篪通話，並誠摯祝福農曆新年。聲明指出，布林肯強調美國將繼續捍衛人權和民主價值，包括在新疆、西藏和香港。普萊斯透露，布林肯重申，美國將與盟友和伙伴合作，保衛其共同價值和利益，要求中國對企圖威脅包括台海在內的印太地區穩定及其損害以規則為基礎的國際體系而負責任。

面對布林肯指摘中國破壞以規則為基礎的國際體系，中方新聞稿引述楊潔篪稱，各國應當維護的是以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際關係基本準則，而不是少數國家所謂的以規則為基礎的國際秩序。

新聞稿還稱，布林肯表示，美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係，並重申美方將繼續奉行一個中國政策，遵守「中美三個聯合公報」，這一政策立場沒有變化。雙方同意就雙邊關係和共同關心的國際地區問題保持聯繫和溝通。

美促譴責緬政變 華：應營造好環境解決

此外，美方聲明提及，布林肯敦促中國加入國際社會行列，譴責緬甸軍事政變。中方新聞稿則稱，楊潔篪敦促美方為亞太地區和平穩定發揮建設性作用，重申中方對當前緬甸局勢的立場，強調國際社會應當為緬甸問題妥善解決營造良好外部環境。

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