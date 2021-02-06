公布不足24小時 疑北京施壓 台設圭國辦公室被叫停

中央社報道，台灣外交部前日上午發新聞稿稱，與圭亞那簽約設立台灣辦公室具官方代表地位。中國外交部發言人汪文斌同日在例行記者會敦促圭方恪守一個中國原則，不與台方作任何形式官方交往，不互設任何官方性質機構，切實採取措施糾正錯誤，消除負面影響。

圭亞那外交部當地時間4日下午發出新聞稿稱，圭亞那政府注意到有關圭亞那設立「台灣辦公室」的媒體報道，希望藉此澄清，圭亞那政府持續遵守「一個中國」政策，與中華人民共和國的外交關係保持不變，圭亞那沒有與台灣建立任何外交關係，因為簽署協議的溝通有誤，協議已遭終止。

圭外長貼與華代辦合照 感激捐疫苗

就在台灣宣布設辦公室不久，圭亞那外交與國際合作部長托德（Hugh Todd）在facebook貼出與中國駐圭亞那代辦陳熙來合照。《聯合報》引述托德表示，陳熙來承諾圭國捐贈兩萬劑疫苗已獲批准；對此他表示誠摯謝意，並強調疫苗最快3月到貨，將有助於圭國對抗新冠疫情。

台外交部昨表示，台圭雙方同意對外發布設處協定新聞後不足24小時內，圭亞那因北京施壓片面宣布終止協議，經多方努力仍無法改變圭國決定，台方深表遺憾；又對北京再次霸凌、壓縮台灣國際空間及台灣人民參與國際事務表達最強烈不滿與譴責。台灣行政院陸委會稱，陸方此舉只會讓台灣人民更反感。

蔡：習「反對恃強凌弱」成莫大諷刺

蔡英文在facebook指出，大陸的國家主席習近平上月底才在世界經濟論壇提到「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」，這原本應該是大國的莊嚴承諾，如今北京當局卻讓這項宣示成為莫大的諷刺。她強調，台灣人不會向逆境低頭，台灣走向世界的堅定決心，絕不會改變。

新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨日重申，「一貫反對中國台灣地區同我建交國發展官方關係」，同時指出民進黨當局渲染的所謂「外交突破」只會自取其辱，以失敗收場。中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，圭方及時糾正錯誤，有利於雙邊關係大局。對於美國國務院、駐圭亞那大使館及美國在台協會（AIT）都對設立台灣辦公室表示肯定，汪文斌則促美方糾正錯誤，謹言慎行。