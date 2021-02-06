北京聞風：中美互釋合作信號 能否回暖尚待觀察 ／文：鍾鳴九

樂玉成「4R」談中美

外交部副部長樂玉成日前亦用4個「R」闡述對中美關係發展的4點期待：Respect（相互尊重）、Reversal（撥亂反正）、Renewal（重開合作）、Responsibility（責任擔當）。中國駐美大使崔天凱周四（4日）在華盛頓表示，當前中美關係處於關鍵階段，「我們要着眼大局和長遠，以建設性的態度尋求合作的最大公約數」。

美國總統拜登同日下午在國務院發表上任以來首個外交政策演講，稱中國是美國「最強勢的競爭者」，且談及應對中國挑戰部分措詞強硬。但他又表示，在保證美國經濟利益及知識產權等受到充分保護的前提下，美國已經準備好與中國加強合作。美國國務院發言人普萊斯周三（3日）表示，拜登政府仍支持一中政策。美國國務卿布林肯周一（1日）亦表示，美中關係中有對立的方面，有競爭的方面，也有合作的方面。

北京觀察家：

中美關係不屬拜登「急辦」事項

北京觀察家表示，拜登政府的對華外交戰略雛形初現，延續了奧巴馬時期既競爭又合作的基調，相較特朗普政府，政策有變亦有不變。在拜登執政後的優先事項中，國內事務為要，依次是抗疫、經濟恢復及種族問題，處理中美關係雖重要，但不在「急辦」事項裏，還需時日觀察。

近日，內地傳媒公布一份北京大學與哈佛大學學者共同發起的《走向美中關係的優化管理》的倡議，這倡議由傅高義先生生前起草、其同事編輯完成，當中寫道「隨着美國新政府上台，雙方獲得了調整雙邊關係的管理方式、降低衝突風險、增進合作並追求共同利益的機會」，建議在明確符合雙邊利益的領域合作；採取措施避免雙邊關係進一步惡化；在國際治理制度的一些基本原則上達成共識。

在全球公共衛生、氣候變化等領域，兩國合作的可能性較大。中國工程院院士鍾南山已透露，將在3月與美國首席防疫專家福奇對話。普萊斯近日的發言亦表示，美國將先確保與盟友保持「步調一致」，然後可以期望與中國在多個領域接觸。

文：鍾鳴九