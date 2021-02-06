中國再試驗中段反導攔截 稱防禦性質 專家料快列裝

試驗的同一天，美國海軍配備神盾作戰系統的導彈驅逐艦「麥凱恩號」（USS John S. McCain）穿越台灣海峽，是美國總統拜登就職以來首有美艦通過台海。中方公布試驗的時間又在拜登上任後首赴國務院就外交問題演說之前，他稱中國是美國經濟、安全及民主價值上最主要的競爭對手。

此前至少3次成功攔截

「澎湃新聞」報道，目前只有美、中、俄獨立研製出中段反導系統。公開資料顯示，中國官方曾4次公布成功舉行反導試驗，分別為2010年1月、2013年1月、2014年7月、2018年2月，除了2014年，其他3次均明確表示為陸基中段反導攔截。

內地軍事專家韓東表示，中國多次成功試驗陸基中段反導攔截技術，該技術成熟度已達到比較高的狀態，可能很快將列裝部隊。韓東還稱，今次國防部深夜發布反導試驗的消息，主要是為消除外界猜測或炒作，「不針對任何國家」的表述也向外界透露反導是防禦性質，是為維護國家安全，「我們並不是像一些國家一樣在世界各地部署反導系統，對其他國家進行戰略圍堵，針對性和進攻性意味十足」。

北京航天情報與信息研究所戰略信息諮詢中心主任吳勤稱，在彈道導彈3個飛行階段中，中段飛行時間比較長，因此攔截窗口長，可作多次攔截，附帶損傷也會較少。他指出，中段反導技術非常複雜，「在這一階段導彈已經飛出大氣層，高度高，距離遠，飛行速度往往在十幾倍甚至廿幾倍聲速以上，需要研製專門的攔截彈，這需要高性能的固體火箭發動機技術和制導技術」；而且導彈通常會釋放誘餌，令攔截更難。