拜登首外交演說：中國是最嚴峻對手 倘符美國利益可合作 北京：利益大於分歧

拜登:將反制中國侵害人權

路透社報道,拜登演說時首先強調美國將與盟友合作,重建領導地位,應對未來挑戰。他稱新政府將「不止為應付昨日挑戰,而是應對現今及未來的挑戰」,美國領袖必須應對正在逼近的極權主義,「包括中國挑戰美國的企圖。」拜登表示,中國對美國的繁榮、安全與民主價值帶來挑戰,美國將對抗中國在經濟上的濫權行為,並就中國侵害人權、知識產權及全球管治等具野心的行為作出反制。不過他同時表示,美國會在符合自身利益時,與中國展開合作(work with Beijing when it's in America's interest to do so)。

汪文斌:合作共贏是時代潮流

中國外交部發言人汪文斌昨在記者會上回應拜登講話表示,和平發展、合作共贏是當今時代潮流和各國共同心願,中國一直是世界和平的建設者,全球發展的貢獻者,國際秩序的維護者,中國的發展是世界和平力量的增長。中美作為兩個大國,在維護世界和平穩定,促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益、肩負特殊重要責任。

汪文斌指出,中美之間難免存在分歧,但兩國共同利益遠大於分歧。中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事。在新冠病毒疫情、氣候變化等全球性挑戰面前,「中美能夠合作、必須合作的領域不是減少了,而是更多、更廣了」。他強調中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係,同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益,希望美方同中方相向而行。

崔天凱:樂見兩國按下「重啟鍵」

中新社報道,中國駐美大使崔天凱4日在華盛頓出席安徽省與馬里蘭州政府「結好40周年線上紀念活動」時表示,也談到中美關係,稱目前兩國關係正處於關鍵階段,「我們要着眼大局和長遠,以建設性的態度尋求合作的最大公約數,重開對話,重啟合作,重建互信,推動中美關係重回正軌」。

這是今年中美省州舉辦的首場結好紀念活動。崔天凱說,很高興看到中美兩國地方明確按下「重啟鍵」,以實際行動開啟中美友好合作的新篇章。崔天凱表示,要堅持以協調、合作、穩定為基調的中美關係正確方向。他還引用古詩詞「潮平兩岸闊,風正一帆懸」,稱中美關係如同大海中的航船,堅持正確航向才能行穩致遠。

(綜合報道)

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676