加碼防疫 寧過勿縱 父舉報 返鄉子隔離

孫小姐稱，這份通知徹底粉碎了她返回河北張家口家鄉過年的念頭，「這根本就是不讓我們回家嘛」。

對返鄉者要求苛 「這根本就是不讓回家」

康先生在吉林一所大學讀研究生，吉林爆發疫情後，外地對吉林返鄉人群「提高警惕」。「我家是河北承德的，河北石家莊發生疫情後，整個河北都提高了防控級別。剛好我放假回家，以為我在低風險地區回到低風險地區沒什麼大不了的。但沒想到剛下車，社區就來人把我接走隔離了。」康先生不清楚防控人員如何得知他返鄉時間的，後來是父親打電話稱是他舉報的。康先生稱本來就與父親關係不太融洽，這次舉報使他與父親更加疏遠了。但後來回到家，才知道舉報竟是全家一致通過的。

國務院出言批評 促嚴肅問責

昨日國務院聯防機制批評這種層層加碼行為，並要求對這種現象進行嚴肅問責和處理。其實除本次疫情影響頗為嚴重的河北，湖北、甘肅等地衛健委早前已先後發布通知，要求不得隨意禁止民眾返鄉，不得對低風險地區返鄉人員實行隔離，不得隨意延長居家健康監測期限。對低風險地區跨省流動到城市的非重點人群，以及省內返鄉的非重點人群，一律實行健康碼「綠碼」通行，不得查驗核酸檢測證明、不實行居家健康監測。