防疫政策朝夕變 路遙無阻歸程 由美返鄉隔離21日 旅客不言悔

明報記者

1月26日中午，已經預訂2月3日返鄉車票的張小姐突然接到一則鐵路訂票網12306的退票短訊，稱列車因故停運。張小姐是遼寧丹東人，長年在北京工作，因惦念在家的雙親，每年農曆新年都會返鄉與家人團聚。張小姐稱，官方鼓勵就地過年，但在多番查證家鄉防疫信息和官方態度後，她決定不到交通斷絕就不留京過年。

北京工作 鄉在遼寧

張小姐：交通不斷絕不留京

現實卻令她很無奈。在車次被取消之後，張小姐每日都關注鐵路方面的營運消息，最終改訂昨日一班直達丹東的高鐵。

昨日，張小姐登上返鄉的列車前，做足功課，提前按照當地的要求做了核酸檢測。「按照現在的政策，回鄉前要做一次，回北京前要做一次，健康檢測14日，每7日做一次。合計要做4次核酸。」張小姐稱，乘車前原本人來人往的北京南站顯得頗為冷清，乘客屈指可數。但車上並未要求隔位就坐，基本滿員。

抵達丹東後，各區縣都派工作人員來接車，向旅客發放返鄉紙，登記來處、去向以及聯繫方式，並負責檢查抵埠者的健康碼與核酸報告。「比我想像中的簡單一些。本來回來要居家隔離7天並做一次核酸（測試）的，現在都不用了。」

回到國內 家人不再擔心

家鄉在內蒙古的驕先生，此刻入境集中隔離仍餘下兩日。他上月22日從美國洛杉磯起飛，準備返呼和浩特老家過年。抵廣州後，因當地隔離酒店滿員，被送至肇慶酒店隔離。驕先生稱，去年疫情爆發後就一直沒有回國，家中老人甚是惦念。在回國前，他不斷關注家鄉和大使館有關防疫的措施，並按照要求在大使館指定的實驗室做核酸檢測。

「回國一打聽，才知道我在7日上午8點結束入境集中隔離後，要被封閉式送到機場然後再被封閉式接到酒店去隔離一個禮拜。」驕先生稱，如此算來他需要先後隔離21日，且除夕夜也需在隔離中度過；但他表示不後悔回國，「感覺國內防疫做的很好，而且自從我在廣州落地，家裏人就不再像我在美國時那樣時時刻刻擔心了。」

驕先生表示，家裏已準備了過年酒菜，只待他隔離期滿，和家人共度新春，這也是過去一年多時間內，他幾乎時時刻刻都在夢想着的事情。