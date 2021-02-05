科興疫苗最快農曆新年前獲批上市

內地已逾3000萬人接種疫苗

科興3日於醫學期刊《刺血針》發表疫苗60歲及以上組別的第一、二期臨牀數據，數據顯示，逾400名60歲及以上的健康人士去年於河北接種疫苗。當中有72人參與了第一期試驗，接種兩劑疫苗後，抗體產生比率為95.7%至100%；而參與第二期試驗的350人，抗體比率則有90.7%至99%。科興指，在境外的三期試驗取得進展，疫苗接種後安全性良好，保護效力達到世衛和國家要求。巴西早前公布科興疫苗在當地試驗的總體有效率為50.38%，該數據應科興要求多次押後才公布。

據《21世紀經濟報道》，在疫苗正式上市之前，這家公司正大規模急聘疫苗生產相關人員，包括大批分裝、包裝、生產技術、品質管控工程師。目前科興疫苗年產能已提升至10億劑，國藥此前亦表示年產能達10億劑以上。

另外，首批近200萬劑科興疫苗上周運抵智利。中新社引述智利衛生部長帕里斯表示，疫苗大規模接種工作周三正式開始，進展良好。