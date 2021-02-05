世衛專家晤石正麗 稱討論「開誠布公」

路透社報道，專家組當日下午在保安和中國外交部人員的陪同下進入研究所，進行約3個半小時的調查。研究所是今次病毒溯源工作最受關注的地點，外界曾懷疑病毒從研究所外洩，但中方強烈否認。在所內長期研究蝙蝠的石正麗亦身陷風波，她曾在學術期刊上發表文章反駁指控。

成員：獲中方分享未看過數據

來自美國的專家組成員達斯札克（Peter Daszak）訪問後在Twitter發文指出，成員和包括石正麗在內的研究人員展開「開誠布公的討論，並回答關鍵的問題」。他在此前一天接受外媒採訪表示，「他們（中方）與我們分享數據，是我們之前未看過，亦沒有人談及過的。他們與我們坦誠地談及每個可能（感染）途徑，所以我覺得我們取得一些進展」。

俄羅斯衛星通訊社昨引述組內專家傑德科夫表示，武漢病毒研究所「極難想像能發生泄漏」。專家們此前還到訪最初爆疫的華南海鮮市場，傑德科夫認為該市場存在一切有利於病毒傳播的條件，「一切都非常密集，市場很小」。達斯札克也透露，專家組在市場內自行四處看及發問，與市場經理、檔販見面，但問題要提前兩天以電郵傳送並獲批。

中國環球電視網（CGTN）報道，世衛專家周四到訪武漢漢陽區江欣苑社區黨員群眾服務中心，逗留約2小時。該社區有1萬人口，去年錄得至少16宗病例。國家衛健委新聞發言人米鋒昨稱，中國—世衛專家組近日共同走訪白沙洲貿易市場、華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、湖北省動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等機構，同相關管理人員、專家、商戶、居民、媒體代表等交流，並與武漢市血液中心、華中農業大學等機構專家座談。