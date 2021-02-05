美前副國安顧問：台海緊張乃北京野心所致

促華府採取實質行動 勿墮談判陷阱

美國之音和中央社報道，博明出席佛羅里達國際大學（FIU）國際公共事務學院一個視像論壇，稱中國在談判時非常擅於採取拖延政策，「我們要對中國施壓，盡快解決中國正在進行的那些危害我們的國家安全、繁榮和民主的事情，所以，不要落入北京一次又一次設置的陷阱，也就是試圖引誘美國進行長期的、正式的中層談判」。他提到，美國前貿易代表萊特希澤2017年為內閣成員展示一張圖片，顯示20年間「美中陷入的這些各種對話，然而美國對中國的貿易逆差和中國對知識產權侵犯卻不斷升級」。

博明又指出，若台灣被統一，對美國而言意味與中國開戰的風險，如果美國屈服，將令美國與區域主要盟邦間的聲譽受損，這也會嚴重削弱競爭力與創新優勢，對半導體產業與電子供應鏈產生巨大影響，並可能引發日中、甚至印中戰爭。他呼籲台灣民眾真正團結於政府領導，並了解將不得不作出犧牲，做好備戰工作，以期避免戰爭。