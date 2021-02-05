台設駐圭亞那辦公室 聚焦經貿投資 國台辦警告：無改台灣是中國一部分

台外交部：意義與代表處相當

中央社報道，台外交部新聞稿稱，台灣辦公室正逐步完成相關籌備工作，若圭亞那未來決定在台設立同等地位的辦公室，將依既有協議對等互惠原則，享有與台灣辦公室相同的條件及待遇。台外交部表示，台灣辦公室具官方代表地位，意義與「代表處」相當，未來也將推動經貿、領務等業務。發言人歐江安指出，此舉相信有助深化與加勒比、南美地區及其他相關國家的實質關係，也獲美方肯定。又稱英國、德國等在非邦交國也是設立「辦公室」（Office），圭亞那「台灣辦公室」符合國際作法。

圭亞那：不代表正式建交 一中政策不變

報道引述知情人士指出，台方今次主要目標不是建立正式外交關係，圭亞那有「一中政策」，但台灣期待發展的是雙邊務實關係，圭亞那也歡迎多元伙伴參與國內經濟建設，台灣辦公室初期將聚焦經貿投資業務。台灣總統蔡英文表示，台灣願與世界交朋友，尤其是會積極擴大和民主盟友的合作關係。圭亞那外長托德（Hugh Todd）對當地傳媒稱，台灣設立辦公室不表示雙方建立正式外交關係，圭亞那的「一中政策」並未改變。圭外交部常秘哈帕（Elisabeth Harper）表示，北京知悉圭國上月所作相關決策，美國並未涉及圭國決策過程。值得注意的是，中國駐圭亞那大使崔建春上月19日向圭國總統阿里辭行，讚賞圭方長期恪守「一中原則」，但未提及台灣辦公室事宜。

華大使上月辭行 讚恪守「一中原則」

新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨應詢指出，「堅決反對中國台灣地區同我建交國發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構」，要求圭方恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，「民進黨當局的各種伎倆改變不了台灣是中國一部分的事實」。美國在台協會表示，美國持續致力於支持台灣擴展其國際伙伴關係，「我們將與朋友及盟友站在一起，在世界各地促進我們的共享繁榮、安全及價值」。美國國務院西半球事務局代理助理國務卿鍾茱莉（Julie Chung）在Twitter指出，美國對台灣辦公室的設立表示歡迎，這有助促進區域安全、繁榮與民主價值。

圭亞那位於南美洲東北部，北鄰大西洋，南接巴西，礦產及石油資源豐富，首都喬治城（Georgetown）也是加勒比共同體（CARICOM）秘書處所在地。圭亞那是南美洲唯一以英文為官方語言的國家，1972年與北京建交。

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