「政治金童」趙少康回國民黨 將任中評委

據中央社報道，國民黨台北市黨部周二（2日）經過審核，昨日同意趙少康即日起恢復黨籍。江啟臣隨後通過新聞稿表示，趙少康此時重回國民黨，有助於強化國民黨的戰力、社會支持度與影響力，對於藍軍團結更深具意義，他表達誠摯歡迎。

參選黨主席須復黨籍滿1年

江啟臣又表示決定在農曆新年後正式聘任趙少康為中評委。報道稱，江近日有意聘任數名卸任政務官為中評委，考慮藉此機會加聘趙少康。他昨稱趙具豐富政治閱歷及社會影響力，可藉此壯大國民黨支持基礎。

將屆71歲的趙少康在台灣政壇曾被稱為「政治金童」，1992年立委選舉贏得創紀錄票數，後因不滿國民黨黨內紛爭退黨另創「新黨」，1994年參選台北市長敗選後退出政壇，投身傳媒界。

國民黨發言人盧宸緯日前說，按現行規定，參選黨主席須入黨或恢復黨籍滿1年，且曾擔任中評委、中央委員。趙少康昨表示，選不選黨主席沒關係，不希望破壞國民黨團結與規矩，如果規定還是要加上「恢復黨籍1年」限制，那是黨的權利；又說自己「如果這次沒選，大概就不會選了」。