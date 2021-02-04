「人人影視」侵權關網 劇迷嘆惋惜：內地正版渠道少

中新社報道，上海市公安局昨通報，1月6日，上海警方經3個月偵查，在山東、湖北、廣西等地警方配合下，偵破「9.8」特大跨省侵犯影視作品著作權案，抓獲以梁姓疑犯為首的疑犯14名，查處3家涉案公司，查獲作案用的20部手提電話和電腦主機、12台伺服器，涉案金額1600餘萬元（人民幣，下同）。

兩萬餘部戲劇 800萬名註冊會員

通報稱，去年9月，上海警方發現有人通過「人人影視字幕組」網站和客戶端提供疑似侵權影視作品的在線觀看和離線下載。經與相關著作權權利人聯繫，證實作品未取得授權。經查，自2018年起，梁姓疑犯等人先後成立多家公司，在境內外分散架設、租用伺服器，開發、運行、維護「人人影視字幕組」App及相關網站，通過境外盜版論壇網站獲取片源，以約400元每部（集）的報酬聘人翻譯、配上中文字幕，上傳至伺服器向公眾傳播，通過收取網站會員費、廣告費和出售刻錄侵權影視作品移動硬盤等手段非法牟利。初步查證各端口載影視作品2萬餘部（集），註冊會員數量800餘萬。目前警方已刑事拘留疑犯。

字幕組贏口碑 官媒曾讚知識布道者

「人人影視字幕組」取義「人人為我、我為人人」，網站早前已無法正常打開，年初有消息稱其出現異常，可能已出事。字幕組前身於2003年由加拿大華裔留學生創立，因翻譯數量眾多及質素較佳，逐步成為最有影響力內地「字幕組」之一。2011年，官媒「人民網」曾發文，稱讚「人人字幕組」是「網絡時代的知識布道者」。

有網民指出，相較於每年國外龐大的影視產品，通過正版渠道引入內地的影視作品數量極少，加上HBO、Netflix等影視串流平台均在內地被禁，導致大多數影劇迷只能依賴盜版。昨日，不少內地網民抗議「人人影視字幕組」被取締，並表示惋惜。

此前，中美貿易戰的談判關鍵之一是知識產權保護；中國官方近期亦多次表態，強調要加強保護知識產權的工作。