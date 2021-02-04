研究：入境內地患者近半無症狀

澎湃新聞報道，醫學期刊《美國醫學會雜誌》（ JAMA）周二（2日）發布來自中國的一項研究，對象為去年4月1日起至10月12日的入境中國者。研究發現，此期間的1939.8萬入境者中，3103人檢測結果呈陽性，主要來自菲律賓、俄羅斯、新加坡和美國；當中男性佔75.5%，年齡介乎20至49歲者佔80.8%。無症狀患者佔比由4月的27.8％增至10月的59.4％，全期佔比為52％。團隊認為，這或反映全球的無症狀感染個案增加，對制訂旅客入境檢測措施有一定啟示。研究還發現，有否症狀與性別未有發現關聯，但與年齡顯著相關，年齡愈大者出現症狀的比例愈高。

受理科興疫苗附條件上市

據國家衛健委通報，內地周二（2日）報告新增確診25宗，包括10宗境外輸入，其餘本土病例15宗中，分別是吉林8宗，黑龍江6宗及河北1宗。

另據北京科興消息，科興新冠疫苗上市申請獲國家藥監局受理。此前，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已獲得國家藥監局批准附條件上市。