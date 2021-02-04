盧廷閣代理12港人案 石家莊暫緩其年檢

舉報石家莊律師會誹謗

舉報信中，盧廷閣附上了一份石家莊律師協會2019年12月12日發出的《立案調查通知書》。該通知書稱，盧廷閣發表「不當言論」，涉嫌違反律師執業管理有關規定，決定對其立案調查。盧廷閣去年1月3日向協會回覆《立案要求書》，要求列明其「不當言論」及認定言論不當的標準和依據，並要求協會20日內答覆。

盧廷閣說，一年多時間過去，他沒有得到協會任何回覆，對「不當言論」的立案調查也沒有結論。去年11月年檢時，他的律所及所裏其他律師均通過年檢，唯獨他年檢被暫緩，自己的執業權利遭進一步限制，唯有舉報。他表示目前雖還擁有律師資格，但因未蓋年檢章，辦案過程中常遇刁難。

12港人案兩委託律師已被釘牌

盧廷閣對本報說，協會以他有「不當言論」投訴為由不通過年檢，實際上應是因他在去年代理12港人案，「當時省司法廳、省律協都來找我談話，要求我退出」。12港人案家屬委託的另2名內地律師盧思位和任全牛，早前被內地官方釘牌。盧廷閣曾代理法輪功學員案件，2019年發起公民聯署，準備向全國兩會提交修憲提案，卻被當局帶走，一度失蹤。

明報記者