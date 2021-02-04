楊潔篪促勿踩紅線 美方籲停止施壓台灣

普萊斯：關注12港人律師被釘牌

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周二（2日）參加美國非牟利組織「美中關係全國委員會」的視像會議，其間敦促美方尊重中方在台灣問題上的立場，並停止干涉香港、西藏、新疆等涉及中國主權與領土完整的議題，稱這些議題「碰不得」。

路透社報道，普萊斯昨在傳媒簡報會上被問到對楊潔篪言論的看法，他表示，「我們的回應就是呼籲北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣民選領導階層進行有意義對話。」普萊斯又稱，華府對中方試圖對為12港人案辯護的律師釘牌一事「深表關注」。

據《聯合報》報道，拜登政府近期持續公開表達對台灣支持。國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上月29日在美國智庫座談會上稱，美國要準備好面對中國對台灣的威脅。國防部副部長提名人希克斯（Kathleen Hicks）前日出席參議院軍事委員會提名聽證會時也稱，美國將與台灣緊密合作，支持後者自我防衛。

（中美角力）