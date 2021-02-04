「習拜」未通話 白宮：有策略地接觸 華學者：反映美着眼與盟友溝通

拜登1月20日就任後，已先後與加拿大總理杜魯多、英國首相約翰遜、俄羅斯總統普京與日本首相菅義偉等多國領袖通話，何時將與中國領導人溝通受到國際關注。據白宮周二發布的新聞簡報會紀錄，普薩基對此回應稱，美國與華接觸的方式以及對中美關係的處理需戰略佈局；美國將努力確保從自身優勢位置出發處理與中國的關係。

普薩基：中美關係處理需戰略佈局

普薩基表示，目前不能預測雙方領導人何時會打電話，但一旦有相關安排，將通知各方並發布通話紀錄。她補充說，美國的策略是與伙伴和盟友合作，來決定何時是正確時機。她又表示，美國與中國的關係將是多層次的，拜登將優先處理氣候、經濟、安全問題，「他（拜登）在總統交接時這樣講過，當然他與其國安團隊談到廣泛的議題，也包括中國」。

公開報道顯示，自1980年美國大選以來，中國領導人開始建立向當選美國總統發去賀電的傳統，更從2004年小布殊（George W. Bush）當選後，在發賀電基礎上再通電話表示祝賀。2016年11月9日特朗普勝選後，習近平當天給特朗普發去賀信，並於當年11月14日致電交流。如今「習拜」尚未通話，屬打破這一延續多年的慣例。

路透：延續特朗普強硬態度

路透社對此發表評論稱，這暗示拜登政府不急於與中國接觸。評論指出，儘管拜登政府尚未全面闡明其對華戰略細節，但它已表明，將大體上延續前總統特朗普採取的強硬態度，並誓言要「在競爭中擊敗中國」。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅昨接受本報訪問時分析指，拜登目前還無法馬上展示與中國和解的姿態，原因在於拜登不能對特朗普時期政策「一刀切」，要觀察民眾反應，尤其是照顧支持特朗普的選民的關切，也需要跟盟友溝通，等美國面臨的社會、經濟問題等逐步「通氣」，才有條件與中國領導人通話。「（不通話）主要是給他們（美方）時間。」

華學者：不通話是給美方時間

王義桅表示，中方此前已多次表達「喊話」願意改善中美關係的立場，但前提條件是美方尊重中國核心利益。他認為，中國也無需急於通過通話與美方恢復關係；通話不能不提雙方矛盾，但提了則破壞雙方關係。他說，「中美關係『冰凍三尺非一日之寒』，凍了4年多，（雙方矛盾）不是一下能解決。」

明報記者

（中美角力）

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