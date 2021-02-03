騙財2億強姦弟子 「活佛」罪成囚25年

新華社報道，被告王興夫1980年代在濟南開辦所謂「密宗洗心功」班招攬生意，後又在四川成都開設所謂「密宗洗心學」研究所，自稱「金剛上師」轉世。央視稱，王興夫過去曾有兩個公開身分，一個是濟南監獄系統的公職人員，一個是「氣功大師」。1997年，濟南監獄在無法聯繫到王興夫的情况下開除其公職，後在2000年左右，當局開始取締「有害氣功」，王興夫轉為「佛教居士」舉辦宗教活動。

偽造藏族身分證 逾20省市「傳法」

2008年，經四川甘孜州石渠縣俄若寺民管會主任魯絨等人安排，包括偽造藏族身分證，協助王興夫以「洛桑丹真活佛」的名義，在石渠縣俄若寺等寺廟同時舉行佛活轉世儀式「坐牀」。此後，王興夫以藏族「洛桑丹真活佛」自居，名氣迅速擴大，在內地形成濟南、廈門、成都等八大核心道場，道場下設各級分道場，「傳法活動」涉及逾20個省區市。

王興夫設計出一套「灌頂佛法」，共分4級，晉級方法就是付費。自2013年起，王在廈門、台州等地吸納信眾建立商業小組，要求每人提供不低於3萬元的供養；公安蒐證指王斂財總額達1.98億元。王興夫名下有12套物業；其兒子雖無固定職業，但曾買名牌開名車，花20多萬元打賞女主播。

要信徒立毒誓 按虔誠度揀性侵對象

報道稱，王興夫招攬信徒時，新信徒還要立毒誓，作為控制手段。他又根據信徒個人資料、對自己的崇信程度，揀選性侵目標，還編造「身加持」、「雙修」之說，強姦猥褻女弟子。《南方都市報》報道稱王興夫被捕當日，被搜出避孕套和印度神油。警方還發現他有一個記錄了100多名女弟子的記事簿，至少10名女弟子指控遭王興夫強姦或猥褻。

2017年5月，濟南警方展開行動，同年6月23日拘捕王興夫及其組織的7名成員。 王興夫最終被判監25年，魯絨亦因「組織、利用邪教破壞法律實施」罪被判囚6年。