昨湖北動物疫控中心參觀 世衛官員籲讓專家武漢自由訪問

專家稱考察進展良好

路透社報道，世衞與中國專家組昨日上午聯合進入湖北省動物疫病預防控制中心，雙方參觀獸醫實驗室等，並交流動物疫病防控相關工作。報道指，該中心負責監察、控制動物疫情及人蓄共患的疾病，專家組到此可能是為了收集病毒如何從蝙蝠亞種菊頭蝠傳到人類的資料。專家組成員達斯札克（Peter Daszak）在進入中心前表示「考察進展良好」。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周一在記者會上說，專家已訪問最初確診病患的金銀潭醫院、最初爆疫的華南海鮮市場等，並與中國疾病控制中心官員會面。她表示專家組在當地正進行富有成效的討論，武漢病毒研究所的行程亦包括在訪問計劃中，呼籲讓專家有自由決定任務期間需要訪問的權利，提供他們科學研究的空間。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Michael Ryan）表示，目前專家小組訪問已取得初步進展，但這次訪問可能無法回答所有問題，需要蒐集更多數據，且得到更多訊息後會有更多問題，這就像偵探調查一樣，專家目前正努力中。

美批協助不達標 華：應邀專家到美

美國國務卿布林肯批評中方協助世衛專家組的做法不透明、不達標。中國外交部發言人汪文斌昨日稱，中方已向世衛專家提供大量協助，世衛亦讚揚中方的做法，又指美方應仿效中方，採取積極態度邀請專家到美國調查，為抗疫作出貢獻。