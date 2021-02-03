楊潔篪盼美正確看中國 復正常交往 布林肯：中國是最大挑戰 港疆問題捍美價值觀

楊促勿插手香港新疆問題

根據中國外交部網站消息，楊潔篪昨天（2日）在北京同美中關係全國委員會舉行視像對話時表示，過去幾年，由於特朗普政府實行極端錯誤的反華政策，中美關係遭遇了兩國建交以來前所未有的嚴重困難。對於拜登上任，楊潔篪說，推動中美關係重新回到可預期、建設性的軌道，構建和平共處、合作共贏的大國相處模式，是中美面臨的共同任務，也是世界各國的普遍期待。

楊潔篪就中美關係提出4點努力方向：正確認識看待中國；恢復正常交往，要搬掉阻礙兩國各界交往合作的「絆腳石」；妥善處理矛盾分歧；開展互利合作。他表示，兩國在抗擊疫情、經濟復蘇、氣候變化等領域合作空間廣闊。要推進兩軍、執法、禁毒、網絡安全等領域的交流合作，加強在發展減貧、反恐、防擴散等重大全球性挑戰和地區熱點問題上的溝通協調，為世界提供更多公共產品。

楊潔篪提出，美方應切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切；停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖通過干涉內政來牽制阻撓中國發展。他又表示，美方一些政客應立即停止借疫情對中國搞污名化，為雙方開展抗疫合作營造有利氛圍。他並強調經貿問題不應政治化，「國家安全」概念不能被濫用。

美卿：研取消關稅 批華疫情處理

布林肯（Antony Blinken）周一（1日）接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時表示，與其他國家相比，中國構成美方「最大的挑戰」；但美中關係性質複雜，其中包含對立、競爭以及一些合作機遇。他稱，中國在美國退出國際組織角色後乘機而入，以在國際組織中擬定規則和標準。面對中國的挑戰，美國應當站出來捍衛自身價值觀，包括在應對新疆和香港問題上。布林肯說：「從很多方面來看，中國構成的挑戰既與中國的崛起有關，也有我們自己造成的弱點，也是中國日益強大的原因。」但他表示，美國可以解決這些弱點，在多個領域「重建」，包括締建更為強大的同盟關係。

對於拜登政府會否取消特朗普時期執行的對華加徵關稅，布林肯表示，政府正就此研究，需要確保有關措施是否將促進美國人民的利益。他還批評中國對新冠疫情的處理，要求無論是對待新冠疫情大流行還是在確保預防未來疫情出現方面，中國必須確保透明，並對外提供和分享信息，以及向國際專家和調查人員提供路徑。

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