趙少康重返國民黨 不排除參選黨主席

稱獲韓國瑜力勸參選 惟未符資格

趙少康1993年因不滿國民黨黨內派別紛爭退黨後，另發起成立「新黨」並於1994年參選台北市長，敗給台灣前總統陳水扁，其後退出政壇投身傳媒界。中央社報道，國民黨主席江啟臣前天證實，已收到趙的恢復黨籍申請，正式進入程序。

趙少康昨天表示，他去年9月與韓國瑜見面，後者替台灣感到擔憂，認為只有趙能救國民黨，支持他選黨主席；對於趙的參選資格問題，韓國瑜並表明會與黨主席江啟臣討論。趙說，如果重新入黨成功再討論參選黨主席一事；至於有沒有參選資格，「那是江啟臣的事」。

《聯合報》報道，韓國瑜其後在facebook發文，稱要對趙少康表達「強烈敬意」和「強力支持」，感謝他在國民黨最艱困的時刻願意挺身而出、擔起重任。

而盧宸緯昨表示，按照現行選舉辦法，參選黨主席須入黨或恢復黨籍滿一年，且曾擔任中央評議委員或中央委員，趙少康不符合參選資格。但有國民黨人士指出，選舉辦法中僅規定，國民黨黨員曾任中評委或中央委員，可以申請登記為黨主席選舉候選人。而中評委的資格由主席任命，即只要江啟臣願意，隨時可任命趙少康為中評委，讓他取得競選資格。