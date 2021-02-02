疫下第二農曆新年 多地推年夜飯外賣

北京有大型酒樓對本報記者表示，去年突然爆發的新冠疫情令酒樓新年時期虧損嚴重，今年預訂情况比去年好很多，如疫情繼續控制良好，期望今年「打翻身仗」。北京唐宮海鮮、全聚德等傳統酒樓各自分店稱，目前大年三十晚所有中午、晚上兩輪時段的宴席都已訂滿。

外賣App可訂購 酒樓倡自取保品質

兩家酒樓今年均有推出年夜飯套餐，價錢在1000元至4000元人民幣不等。這些套餐也可通過外賣App「美團」訂購，但酒樓建議食客現場點餐並到店自取，以減少因外賣造成的食物質素變差或其他可能發生的糾紛情况。

《新京報》報道，因近期內地疫情反彈，北京多家酒樓遇到退訂情况，不少食客根據疫情通報「訂了退、退了訂」。北京松鶴樓公司總經理王春平稱，現在工作人員幾乎每周會回訪預訂的客人，以求在預備材料方面更加準確。

限每桌10人用餐 部分餐廳無堂食

今年酒樓均實行嚴格防疫措施，多數限每枱10人用餐，超出10人需「拆枱」。此外，食客入店時要出示健康碼「綠碼」、測量體溫，並登記個人信息。有北京的小餐廳更不設堂食，但為響應政府「就地過年」號召的外地人，推出針對1至2人份的「小年夜飯」。

為減少因疫情反彈可能而導致的損失，今年不少餐廳不可退年夜飯訂金，但會將訂金轉換成消費券，供食客未來使用。有餐廳表示，預訂年夜飯的食客對此都表示理解。

廣州不少老字號酒樓的年夜飯在1月中旬之前已被訂滿。據《南方都市報》報道，受訪的20家酒樓當時所有房間年夜飯預訂爆滿，剩小量大廳位置。其中半數酒樓餐館提供兩輪用餐，45%餐館分三輪。菜單方面，近半數餐館的年夜飯套餐設置為4人至12人份不等。受訪餐館中的18家僅提供年夜飯盆菜外賣服務，但不供應年夜飯套餐外賣。

據本報了解，出於民眾對防疫的考慮，深圳金翠皇宮、唐宮等多家年夜飯熱門酒樓，其包廂預訂反應熱烈，兩輪均已訂滿，而大廳尚有餘位的情况。

但深圳威尼斯睿途酒店工作人員表示，去年和今年酒店年夜飯受疫情影響都沒有訂滿，今年至今第一輪都有餘位，感覺民眾今年對在外吃年夜飯比較謹慎。

《南京日報》報道，美國零售商沃爾瑪旗下的山姆會員商店、阿里巴巴旗下盒馬鮮生店等超市今年也首次推出年夜飯套餐。山姆的春節限量版「都市快手菜」、「年味全家福」，以及盒馬的「小家庭年夜飯」，主要包括4至6人及7至8人組合的半成品餐，方便加熱即食。