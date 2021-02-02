12·26公民案 兩人指當局施酷刑

丁家喜和許志永分別於2019年12月26日及2020年2月15日被當局查扣，上月21日首次獲得辯護律師會見。美國之音報道，丁家喜妻子羅勝春說，會見帶出來的消息稱，丁家喜在看守所幾次昏厥過去，因為不讓睡覺、不讓喝水、不讓吃東西。

丁家喜在山東煙台被「指定居所監視」，北京律師彭劍視像會見丁家喜時獲知，丁遭受酷刑及虐待，包括被長期剝奪睡眠、疲勞審訊、刑訊逼供、限食限水等。最嚴重的是曾7天7夜由5名警察輪流審訊；在長達半個月內，每頓飯只給四分之一個饅頭，且其中一周被限飲水，每天僅提供一杯約600毫升的水。

指定居所監視 禁睡逼供限糧限水

同日，辯護律師梁小軍和張磊在山東臨沂市臨沭縣視像會見了失蹤近一年的許志永。律師稱，許志永在北京被指定居所監視居住期間，也遭到10天「禁止睡眠」的虐待，前5天每日只能睡4小時，後5天每日2小時。在被匿名轉押在臨沭縣看守所期間，每餐只有1個饅頭，但可自主購買食物。許的女友李翹楚發Twitter感謝律師們的堅持和辛苦奔波，她還感謝外界對許志永的關注。

改控顛覆 家屬：堅定討公道的心

此前，丁家喜和許志永涉嫌「煽顛」案，案件移送至山東臨沂市檢察院。兩人的3名辯護律師1月20日再到臨沂檢察院了解案情，被告知丁許案被拆分成了兩個案子，罪名由「煽顛」變成更嚴重的「顛覆」，案件被列為「機密級」，律師須簽署保密承諾。目前還不准律師閱卷。