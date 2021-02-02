生理鹽水扮疫苗 內地搗造假工廠 拘80人檢3000支 消息：偽國藥「愛可維」疫苗

公安部通報稱，涉假冒新冠疫苗案件是江蘇、北京、山東等地警方在公安部統一部署下破獲。經審訊查明，2020年9月以來，孔姓疑犯等人為牟取暴利，通過向預灌封注射器組合件注入生理鹽水加工製作假新冠疫苗，並層層加價銷售。另稱，該批假新冠疫苗流向均已查明，涉案製假工廠已被警方搗毀，逾80名涉案疑犯被捕，現場並查扣假冒新冠疫苗逾3000支。

「愛可維」獲9國准緊急使用

有知曉案情的消息人士向本報證實，被查獲的假疫苗為仿冒國藥集團北京生物製品研究所生產的「愛可維」新冠疫苗。該人士稱，去年11月，江蘇昆山警方根據前期掌握線索，在一地下停車場截獲一名男子，並在該男子攜帶的拉桿行李箱中查獲涉案物證。當地警方審問該疑犯，初步摸清假冒新冠疫苗所涉轄區。再經公安部統一部署，最終在山東查獲並搗毁製假工廠。

國藥集團北京生物製品研究所生產的「愛可維」新冠滅活疫苗，是目前內地唯一獲准上市的新冠疫苗。該疫苗早前分別在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、秘魯、阿根廷、摩洛哥等國開展三期臨牀，除中國以外，已在9個國家獲批緊急使用，在2个國家獲批註冊上市。

去年微信有人兜售假科興疫苗

去年8月，內地曾有人在微信朋友圈叫價每劑498元人民幣（約597港元），兜售北京科興中維生物技術有限公司生產的「克爾來福」新冠疫苗，以及國藥集團武漢生物製品研究所生產的新冠疫苗。而當時內地並未開始針對9類一線接觸風險人群接種。北京科興中維生物技術有限公司與國藥集團武漢生物製品研究所先後發布聲明，稱相關疫苗尚未獲准上市，呼籲民眾不要上當。

前述通報顯示，公安部近期部署全國公安機關開展依法嚴厲打擊嚴密防範涉疫苗犯罪專項行動，主動排查、依法嚴厲打擊制假售假、非法經營、走私疫苗，接種疫苗過程中發生的非法行醫和以疫苗為幌子作騙等罪行。去年4月，公安部曾要求各級警方依法打擊食藥和知識產權領域犯罪保障疫情防控期間復工復產，並推出十項措施，要求依法嚴厲打擊藥品領域犯罪，重點打擊製售假劣新冠肺炎疫苗、抗疫類藥品、病毒檢測試劑、口罩、消毒液、防護服等防護物資和醫療器械犯罪活動。

明報記者

（抗疫新階段）

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