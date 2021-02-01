鍾南山：河北東北2月受控 全球疫情3月緩解

中新社報道，「廣州實驗室科技助力基層疫情防控萬里行」啟動活動昨日上午在廣州國際生物島舉行，鍾南山受邀致辭並接受媒體採訪。鍾南山說，本輪疫情中，河北、黑龍江、吉林感染的人數遠多於北京新發地，擴散形勢較為嚴峻。他認為這與北方天氣寒冷有關係，「北京新發地（爆疫）是6月份，天氣炎熱，現在是春節天氣寒冷，有利於病毒傳播、擴散。」

稱倘未能防疫 2月底兩地將25萬感染

鍾南山稱經與大學合作建設醫學研究模型，發現在政府強力干預下，當疫情防控級別從三級提升到二級時，可使感染率下降20至30%。他表示，在現時內地防疫措施下，河北與黑龍江、吉林的疫情估計在2月份便可基本得到控制，否則在2月底黑龍江將有13萬人感染，河北也將有12萬人感染。但他強調，目前仍不是防控放鬆的時機，建議民眾在農曆新年期間減少聚集。

稱他國疫情趨緩 美俄仍處高位

對於全球疫情趨勢，鍾南山認為美俄疫情仍處於高位，其他國家則有下降趨勢。他表示，這與有關國家採取比較強烈的措施有關，加之現時愈來愈多的國家開始接種疫苗，隨着接種人群比例增加，患病的情况將會改善，「在積極增加疫苗和積極的管控下，估計（全球疫情）在3月份會開始有所下降」。

（抗疫新階段）