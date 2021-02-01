山東奶棗原料驗出病毒 網上銷售流入15省市

央視稱風險低 促購買者主動報告

奶棗是內地頗受歡迎的零食，是大棗去核，把杏仁等堅果夾在其中再裹上奶粉製成。山東省棗莊市疫情防控指揮部日前通報該市山東久旭生物科技有限公司部分進口乳清粉及奶棗產品核酸檢測結果呈陽性，由於相關產品經網絡直播推銷售往多省，消息一出引發網民關注與恐慌。

央視報道稱，生產加工奶棗的乳清粉是乾燥、常溫保存的非冷凍食品，在室溫下生產銷售長達月餘。報道表示，目前山東及全國範圍內未見直接接觸該產品引起的病例報告，也未見從該批產品中分離出活病毒的個案，因此雖然該產品檢出核酸病毒陽性，但其傳染性較低，由該產品引起的感染風險不高。報道稱，請廣大消費者不必恐慌，如有購買上述公司生產的奶棗產品，請主動向所在地疫情防控部門報告。

天津排查接觸者 暫全陰性

國家衛健委將產品涉疫信息通報各省。貴州、浙江、江蘇、山西、重慶、河南、天津等多個省市對產品流通展開緊急排查。據澎湃新聞不完全統計，此次涉疫奶棗至少波及山東、浙江、山西、天津、貴州等15省市。天津市疫情防控指揮部證實，通過網購渠道流入天津的涉疫奶棗中有8份樣本核酸檢測結果呈陽性，共排查涉疫奶棗食用或暴露人員及密切接觸者265人，核酸檢測結果均為陰性。

此外貴州省衛健委昨發布通報稱，在六枝特區、盤州市等縣市的奶棗樣本中，核酸檢測檢出陽性，已排查追蹤接觸涉疫產品人員720人，均已按疫情防控要求落實集中隔離管控措施並作核酸檢測。重慶市和浙江麗水、山西大同市渾源縣，晉城市高平縣等亦發現涉疫產品核酸陽性樣本，目前產品已被封存。

（綜合報道）

（抗疫新階段）