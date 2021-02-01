國家衛健委：返鄉防疫盲目加碼屬「懶政」

推返鄉「六不准」

中新網報道，對於近日部分地區出現對返鄉人員健康監測和核酸檢測等方面「層層加碼」、還有「一刀切」的情况；米鋒表示，這既是一種懶政，也是對寶貴防疫資源的浪費，各地要規範落實2021年春運期間的疫情防控要求，科學精準做好疫情防控的相關工作，不得在現行政策的基礎上擅自「加碼」、「層層加碼」，不得在工作中搞「一刀切」。米鋒又稱，各地應該及時糾偏，對執行政策明顯不符合要求的情况，將予以通報，要求立即整改。米鋒強調，對於北京以外省份，要做到包括「不得隨意禁止外地群眾返鄉過年」「不得對返鄉人員實施集中和居家隔離措施」等「六不准」。

春運冷清 鐵路載運量年減75%

另據中新社，中國國家鐵路集團有限公司昨披露，1月28至30日，春運前3天，全國鐵路發送旅客分別為308萬、283萬和296萬人次，僅為去年同期水平的四分之一左右。在疫情防控新形勢下，內地鼓勵民眾「就地過年」，今年鐵路春運客流總體大幅下降。

（抗疫新階段）