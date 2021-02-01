訂單增貨櫃少 出口「一櫃難求」

《21世紀經濟報道》報道， 海關總署1月中公布的數據顯示，去年中國進出口總值為32.16萬億元（人民幣，下同），按年增長1.9%；出口17.93萬億元，增長4%；進口14.23萬億元，下降0.7%。中國外貿進出口自去年6月起連續7個月錄得正增長，全年進出口、出口總值同創歷史新高，國際市場份額也創歷來最好紀錄，成全球貨物貿易正增長的主要經濟體。

新冠疫情影響下，生活模式轉向互聯網，令筆記本電腦、手機、家居電器等「宅經濟」產品需求大增，並促進相關產品出口。數據顯示，去年中國出口的「宅經濟」產品合計增長22.1%，拉動整體出口增長1.3個百分點。

出口3個貨櫃 1個返回中國

上述報道稱，先抑後揚的中國外貿大幅超出預期，目前中國外貿正面臨「貨櫃荒」，中國出港貨輪滿載而去，但返港貨櫃寥寥，據中國集裝箱行業協會數據，中國每出口3個貨櫃只能返回1個。內地有外貿工廠遂自行減產，大量空置貨櫃卻在海外堆積如山。

（抗疫新階段）