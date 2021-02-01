世衛專家訪華南海鮮市場 傳媒禁進

世衛專家組先到武漢白沙洲市場考察，以了解當地針對冷凍食品的操作要求。白沙洲市場是當地最大的濕街市，在武漢封城兩個多月期間作為食品配送中心，因此在去年武漢因疫情封城期間仍然有營業。隨後專家組又前往華南海鮮批發市場考察。該市場自去年1月爆發疫情後就被封鎖至今，世衛專家乘坐的車輛直接駛入市場，其他人士包括外國記者被拒門外。

參觀「抗疫展」 外媒：高度政治化

國家衛健委新聞發言人米鋒昨日表示，世衛專家組上周四（28日）下午解除集中隔離醫學觀察，並探訪了湖北省中西醫結合醫院、武漢市金銀潭醫院，與醫務人員和早期患者交流。武漢金銀潭醫院在疫情最早期集中收治新冠患者，其病史資料對於流行病溯源有重大意義。米鋒表示，專家組還參觀了「人民至上、生命至上」抗擊疫情專題展覽。參觀從去年10月開始舉辦，宣揚中國抗疫成果。此舉引發關注以及輿論熱議。

行程不公開 傳媒採訪受阻

法新社報道，專家組被官方安排參觀抗疫專題展覽，又指所有行程不公開，傳媒只能尾隨專家組的車輛掌握到訪地點，亦不能進入專家到訪的醫院，法國廣播電台引述分析認為，專家組此行被高度政治化。 世衛專家們昨未接受現場媒體的提問，安全人員要求守候在外面的媒體人員離開。法新社報道，有記者高聲喊話，問專家們對於這次參觀是否滿意，其中一名調查團成員豎了一下大拇指表示回應。

專家組成員將會在中國逗留兩星期，預料稍後還會到訪被質疑是病毒源頭的武漢病毒研究所。中國外交部發言人趙立堅日前稱，關於世衛專家組下一步的活動安排，去哪些地方走訪，同哪些方面交流，事關科學的嚴肅性和研究的嚴謹性，雙方會基於前期達成的共識，結合病毒特點和疫情形勢，科學的、專業的作出安排。

（抗疫新階段）