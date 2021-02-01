迪士尼手袋代工廠：疫下訂單減七成 低端產業注定淘汰

鍾先生的手袋廠成立於2002年，全盛時期有逾180名員工，月產手袋10萬至15萬個，全部為代工出口。1月中旬，在手袋廠的縫紉車間，鍾先生從一箱將近完工的米奇老鼠書包中取出一件向本報記者展示，稱1月迪士尼的訂單只有3萬件；至於其他品牌訂單數，他搖頭說「很少」，不願透露具體數字；如今工廠車間工人剩下約90人。

受疫情影響，全球迪士尼樂園去年相繼停開，各地品牌訂單驟減，鍾先生的手袋廠也隨之停頓。東莞政府雖在去年農曆新年剛過的2月已鼓勵當地工廠復工，惟鍾先生稱其手袋廠直到6月才等到訂單正式開工，全年訂單大跌七成：「2021年再不恢復，真的撐不下去。」

貿易戰衝擊 「訂單已往東南亞走」

鍾先生表示，貫穿2019年的中美貿易戰已對手袋廠造成不少衝擊，其產品被列入美國加徵關稅商品清單，美國進口商一再壓價，亦有部分商家轉移訂單。「即使沒有疫情，也很難做，訂單往東南亞走；有疫情後，（一些產品）反而只能在廣東做。」

過去幾年，內地人力成本增加明顯，當地生產手袋、衣服、鞋、玩具等外貿產品的「手工業」已漸衰落，外國大型企業加快遷往東南亞。鍾先生估計，從2018年至今，東莞手工業企業或已減少七八成，認為低端（低技術）產業肯定會被淘汰，「國家發展方向就是這樣」。

疫情加快政府「騰籠換鳥」

「疫情也幫助了政府加快『騰籠換鳥』。」鍾先生提到，疫情時期，當地政府對企業的多種補貼都是提供予高技術產業，現在和未來招商的主要目標也是高技術產業。

外貿挑戰重重，低技術產業轉向國家提倡的「內循環」、加入電商大軍可否尋求出路？鍾先生表示，對其公司而言內銷不太可行，因為內銷必將降低產品價格，利潤更微薄；同時電商競爭激烈，若非能推出「爆款」產品，勢難殺出重圍。

（抗疫新階段）