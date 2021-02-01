宅經濟催生 東莞廠訂單疫下反增 海外停工 工廠：10年來最好生意

明報記者

臨近農曆年尾，位於東莞大朗的港資金邊實業公司，1月份每周「開足7日」，以周末雙倍工資讓工人加班趕工。金邊是一家擁有約50年歷史的建築鋁材噴塗廠，其董事長、香港中小企業聯合會榮譽會長劉達邦接受本報訪問時表示，總體來說過去一年，疫情對其經營影響較微，甚至可能是「近10年來生意最好一年」。

有工廠農曆年尾開足7日趕工

劉達邦稱，工廠去年農曆年元宵（2月8日）前便獲當地政府批准復工，僅比原計劃時間推遲一周。他說，去年完成了2019年的訂單，其中四成來自美國，內地和香港分別佔三成左右；受疫情影響，美國和香港有部分建築工程延遲，但不影響訂單，工廠可「慢慢做」。

宅經濟新模式 去年獲利豐厚

「中國停工其實好短時間」劉達邦說，「（疫情）很快『調轉槍頭』。」當內地疫情放緩而外國開始爆疫，內地廠商反而有優勢。這一方面是由於外國競爭對手停工，訂單回流。劉舉例稱，他相識東莞一家專為飛機、航天器生產高級螺絲的廠商，因東南亞廠商無法開工，去年增加了20%訂單。另一方面，疫情也催生新市場機遇。全球多國曾推行「居家令」以控制疫情，民眾長時間居家辦公、學習、娛樂，「宅經濟」應勢而生。金邊董事總經理助理劉柏豪稱，當地有生產無線耳機、電視機頂盒等家居電子商品的廠家，在過去一年獲利豐厚。

位於虎門的泰威電子廠專門生產應用於耳機、手機等產品的電源連接器等配件，主要客戶包括如今暢銷歐洲的國產手機品牌OPPO、VIVO等，前年年產值9000多萬元（人民幣，下同）。泰威董事長李文良對本報表示，工廠從去年下半年開始忙碌運轉，全年營收比前年增加「大概一個月」。

東莞統計局去年8月數據顯示，上半年與遠程辦公、在線教學等「宅經濟」相關商品需求增長明顯，限額以上單位（即規模較大企業）通訊器材類、文化辦公類商品零售額與前一年相比分別增長12.3%和9.8%。

此外，在疫情之初，不少東莞企業看準中國內外對防疫物資的巨大需求，迅速轉型生產另闢出路。去年1月1日至2月27日，當地共有147家企業在經營範圍上新增的醫用物資，這些企業涵蓋批發、零售、紡織、通訊和電子設備製造等26個行業。根據中新網報道，截至去年10月，東莞進入全部完成美國食品藥品監督管理局（FDA）或歐盟合格認證（CE）有關醫療器械的認證程序「出口白名單」的防疫物資生產企業已超過130家，形成產品齊全的防疫產業鏈。

不過，並非所有企業都能逆勢增長。劉達邦稱，相對而言，疫情對「consumer product（消費品）」直接影響更大，手表、手袋、佩飾等為海外品牌代工的廠家（見另稿）尤受打擊。多個受訪東莞廠商認為，多年累積的經營問題在疫情下激化，才是導致當地不少企業沒能捱過疫情之年的主因。

（抗疫新階段）

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