駐京周記：京843車站改名方便民眾

北京的巴士或地鐵車站是根據過往明顯的地標和方位進行標識的。例如「王府井」，意為該站就在王府井步行街附近。而相對過於龐大的地標，多會被加上東南西北的方位作為標記和分割，例如地鐵一號線正中便有「天安門東」、「天安門西」兩站。不僅間隔距離較遠，主要通向的方位也有區別，稍有不注意便會多走很多冤枉路。

故宮站設在出口 遊客要繞行

這種命名的方式對老北京人或方向感可能較強的北方人還好，但對於一般遊客而言，往往會不得要領。一些網民就曾以北京莫須有的「北京西站南廣場東」的站名，戲謔北京車站的方向使人如墜雲裏霧裏。

北京城規變更和擴張，也造成部分北京各車站站名失去借鑒作用。如巴士「故宮站」被設於故宮北邊的神武門，是因為早前神武門仍與南邊的午門一樣，是遊客參觀故宮進出的通道之一。但到了2011年7月，當局已改成遊客由午門進、神武門出的參觀路線，以至於在夏秋旅遊旺季，經常可見大量外地遊客不明就裡乘車抵達神武門後，又沿故宮兩側街道一路走到午門。體力稍差一些的遊客，甚至還沒走到故宮入口就已經精疲力竭了。

在本次更名中，原本巴士「故宮站」被更改為「神武門站」。至於那些方向指示過多的，使人一時難以辨別的，如巴士「東三旗南站」，則被借用地鐵站名，更改為「地鐵天通苑站」。本次站名的修改，也有大量市民參與並提出改名建議。相信作為北京有史以來最大規模的車站站名調整活動，新調整的站名會更加簡單明瞭和方便市民。

明報記者 鄭海龍