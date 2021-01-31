禁私下比武自封掌門 內地整頓武林

2017年綜合格鬥(MMA)拳手徐曉冬以打假傳統武術的方式，挑戰多個自稱太極掌門，自稱「雷公太極創始人」的魏雷在擂台上，面對徐曉東卻毫無還手之力，此後內地武術界掀起比武風。去年5月，自稱曾力戰外國拳手的「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國，與民間武術愛好者切磋，卻在30秒內被擊倒3次。凡此種種，令中國傳統武術在網絡被質疑是花拳繡腿，面臨信任危機。

新華社報道，「辦法」中劃定了10類須重點清理整治的武術亂象，包括隨意自創門派、私下約架、惡意攻擊、相互詆毀、歧視他人；自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號，欺世盜名，招搖撞騙，誤導群眾；以「拜師收徒」、「賀壽慶典」、「評比表彰」等為名收費斂財等。

此外，利用虛假廣告、虛假宣傳和惡意炒作等手段發表不當言論，造謠、傳謠或騙取錢財，和通過武術賽事活動從事賭博、詐騙、非法集資等違法行為，以及利用武術活動場所或指使縱容他人從事封建迷信等非法活動，亦被納入重點清理整治的範疇。