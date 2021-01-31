稱擬辦李文亮展 京藝術家遭拆工作室 官方指違法建築 曾警告「不要抹黑國家」

區長：奉市一級命令「必須得拆」

自由亞洲電台報道，王鵬的工作室位於北京平谷區，上周五（29日）當局派出警察到場戒備，拆遷隊人員打破玻璃窗進入室內，作為基督徒的王鵬當時正在現場進行禱告，但遭警察阻止和驅離，他的妻兒、友人在場錄影亦被驅趕。王鵬表示，強拆令由平谷區長吳小杰直接簽字，區長稱是奉北京市一級下達的命令行事，「必須得拆，沒有餘地」。

王鵬本月23日才收到平谷區興谷街道辦發出的「強制拆除決定書」，指王鵬的藝術工作室被認定為「違法建築」，由平谷區政府批准強制拆除。決定書又稱，王鵬可變賣被拆毀的建築材料，但要承擔清除建築垃圾的責任，亦沒有任何拆遷補償。自由亞洲電台記者致電興谷街道辦事處及平谷區政府，但沒有人接聽查詢電話。

多作品反計生 參與「人權日」展多年

王鵬稱，近期與艾未未合作，擬舉辦關於李文亮的藝術展，但當局警告「不要抹黑國家形象」。王認為，他就一些社會制度問題創作藝術作品，不為當前狹窄的政治空間所容，因此招致當局打擊，「實際上他們借違建之名趕緊給我拆掉，現在政治惡化愈來愈嚴重，已經達到瘋狂的地步，他們對我更加嚴的管控，就想置我於死地」。

王鵬為畫家、裝置藝術家，近年創作大量反映中國執行「計劃生育」政策期間強制墮胎等「計生暴力」作品，代表作為《墓碑》。王鵬2015年在美國出版《被國策處決的胎兒》一書。王鵬還與北京藝術家嚴正學等連續多年參與歐盟駐華代表團「世界人權日」藝術展。

2014年北京國保將王鵬逐出宋莊藝術區，王鵬回到平谷老家。他早於2008年向當地村委會租下土地建造房屋，該租賃合約至2028年才期滿。簽約後他先後投入200多萬元人民幣修建工作室，但從2018年開始，當局就以「違建」為名威脅對他的工作室強拆。近年北京進行環境整治，多區都有拆遷行動，去年平谷也有拆遷潮，本港媒體曾報道，當時受影響的180戶中，包括在京郊買房養老的退休軍人、幹部等。