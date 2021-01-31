全國兩會料沿去年模式 會期與以往相同

難兩會前全體居民打疫苗

去年12月以來，北京以及內地多省已展開對重點人群的新冠疫苗接種工作，其中北京東西城及朝陽、通州等地，在本周開始對社區百姓開放疫苗接種預約登記。但在外防疫情輸入的大防疫框架下，防疫進度仍然不能趕在兩會開始前，完成全體居民間隔21日的兩劑接種程序。按照官方發布的兩會召開時間計算，今年的兩會會期將不能獲得新冠疫苗「加持」，當局須小心應對。

下月採訪報名 臨時入境難獲批

消息人士向本報稱，目前當局仍傾向採用與去年相仿的防疫措施，嚴控赴會人數，只審批長期駐京媒體記者採訪兩會的申請，拒絕臨時境外抵京的媒體記者採訪兩會。消息人士還稱，當局將在農曆新年前後發布兩會媒體註冊申請。消息表示，獲准許的媒體記者會獲得本次兩會的網絡帳戶，用於提交採訪申請、領取會議文件及網上參與採訪會議各議程。

依目前北京疫情防控要求，入境者需完成14日集中隔離、7日居家隔離、外加7日健康申報，合計共28日的觀察期。與此同時，在過去一段時間內，北京官方各例行記者會均加碼條件，要求記者至少符合30日內未離境作為到場採訪的先決條件。知情人士表示，這亦將作為當局考量申請採訪兩會記者的審批條件；即若有境外記者要抵京採訪，至少需要提前一個月入境完成隔離和健康監測，方能獲批資格。消息人士亦強調，本次兩會採訪方案仍未最終定案，會隨疫情的變化而變動。

明報記者