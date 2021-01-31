英媒：解放軍曾南海模擬轟擊美航母

該上周五的報道稱，知情人士透露，解放軍飛機全程與羅斯福號及美軍其他戰艦保持250海里以上的距離，一名美國國防官員稱，這超出了轟-6K轟炸機所攜帶的鷹擊-12反艦導彈的射程。在被截取的轟-6轟炸機機師對話顯示，有指令要求其模擬鎖定美軍航母並且發射反艦導彈。事發之時，「羅斯福號」正在通過台灣與菲律賓之間的海域前往南海。日本《產經新聞》也引述台灣國防部人士指出，23日和24日出現在台灣防空識別區的解放軍飛機，很可能是為了威嚇羅斯福號。台方人士還稱，當時羅斯福號的艦載機也有戒備。

美軍：從未構成威脅

美軍印太司令部上周五（29日）在聲明中表示，羅斯福號航母戰鬥群密切監視解放軍海軍和空軍的一切活動，他們從未對美國海軍軍艦、飛機或船員構成威脅。美軍重申：「美國將繼續在國際法允許的地方飛行、航行及運作，透過我們在這個區域的作戰任務，展現決心。」

美媒：100華轟炸機方能打穿防禦網

羅斯福號航母戰鬥群包括50至70艘艦艇及潛艇、140架戰機及2萬名海軍，整體軍力相當驚人。根據公開報道，1月23日，解放軍派出8架轟-6K轟炸機、4架殲-16戰鬥機和1架運-8反潛巡邏機進入台西南空域巡航。追蹤數據顯示，「羅斯福號」航母戰鬥群經由巴士海峽進入南海時，中國戰機進入台灣西南空域巡航。美國《福布斯》網站上周三（27日）發表文章，稱中國需要100架轟炸機才能穿透美國一個航母打擊群的防禦網。