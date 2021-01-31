英媒：解放軍曾南海模擬轟擊美航母

【明報專訊】解放軍飛機近日在台海動作頻頻，英國《金融時報》引述美國及其盟友的情報消息稱，美國總統拜登就職後第三天（23日），進入台灣防空識別區的解放軍轟炸機和戰機，曾模擬對當時正航向南海的美軍羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航母戰鬥群發動導彈攻擊。美國軍方表示，過去一周中國在南海的軍事飛行絕對沒有對該地區的美國海軍航母戰鬥群構成威脅，但批評中方行為破壞穩定且具有挑釁性。
該上周五的報道稱，知情人士透露，解放軍飛機全程與羅斯福號及美軍其他戰艦保持250海里以上的距離，一名美國國防官員稱，這超出了轟-6K轟炸機所攜帶的鷹擊-12反艦導彈的射程。在被截取的轟-6轟炸機機師對話顯示，有指令要求其模擬鎖定美軍航母並且發射反艦導彈。事發之時，「羅斯福號」正在通過台灣與菲律賓之間的海域前往南海。日本《產經新聞》也引述台灣國防部人士指出，23日和24日出現在台灣防空識別區的解放軍飛機，很可能是為了威嚇羅斯福號。台方人士還稱，當時羅斯福號的艦載機也有戒備。
美軍：從未構成威脅
美軍印太司令部上周五（29日）在聲明中表示，羅斯福號航母戰鬥群密切監視解放軍海軍和空軍的一切活動，他們從未對美國海軍軍艦、飛機或船員構成威脅。美軍重申：「美國將繼續在國際法允許的地方飛行、航行及運作，透過我們在這個區域的作戰任務，展現決心。」
美媒：100華轟炸機方能打穿防禦網
羅斯福號航母戰鬥群包括50至70艘艦艇及潛艇、140架戰機及2萬名海軍，整體軍力相當驚人。根據公開報道，1月23日，解放軍派出8架轟-6K轟炸機、4架殲-16戰鬥機和1架運-8反潛巡邏機進入台西南空域巡航。追蹤數據顯示，「羅斯福號」航母戰鬥群經由巴士海峽進入南海時，中國戰機進入台灣西南空域巡航。美國《福布斯》網站上周三（27日）發表文章，稱中國需要100架轟炸機才能穿透美國一個航母打擊群的防禦網。