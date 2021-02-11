桃園醫院群組八旬婦病亡 疫情擴散 台時隔264天再現死亡個案

染疫護理師七口家6感染

中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上表示，死者為80多歲老婦，為此前確診的醫院護理師的婆婆，有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於上周四（28日）出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，上周五（29日）因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難，經檢測呈陽性，確診當晚死亡。死者與昨日另外兩宗新增確診均是早前確診護理師的同住家人，一家七口有6人染疫。除護理師感染外，丈夫及女兒亦中招，昨日80多歲的婆婆、20多歲女兒，以及80多歲公公也告確診，是桃園醫院群聚案衍生至今最大規模的家庭群聚。

而另一宗本土病例為50多歲男子，本月23日陪同母親到桃園平鎮區另一間醫院看病，全程有戴口罩，他在候診室遇到一名曾在桃園醫院留院，並於早前確診的患者，兩人共處約20分鐘。指揮中心發言人莊人祥證實，台灣目前除桃園醫院外，再多一間醫院發生院內感染，但就沒有透露是哪間醫院，只稱是「平鎮某醫院」。

不過，《聯合報》稱，昨晚6時平鎮區聯新國際醫院發出6點聲明，強調院內無人受感染，一切如常。聲明稱，本院與桃園醫院狀况完全不同，沒有員工感染。醫院又稱，外傳到該院就診就會被居家隔離絕非事實，「本院被通知居隔病人不到就診人數的0.2%」，但就沒有否認有醫護人員被列入居家隔離名單。

陳時中：個案都在防火牆內

陳時中稱，目前這些個案都在防火牆內，暴露時間也都在潛伏期中，「雖然不希望發生但可以預期」，目前評估整體疫情沒有升級。有台灣感染科醫生認為，由於該男子是在23日在另一家醫院的接觸確診者，但26日才被匡列居家隔離，有3天在外活動，有可能傳染他人。

指揮中心昨日宣布將擴大檢測範圍，台灣衛生局從昨日中午開始陸續打電話通知檢測。桃園市長鄭文燦昨日受訪時表示，依台灣傳染病防治法規定，遺體已在24小時內由殯儀館完成火化。由於該戶家庭7人中有6人染疫，鄭文燦強調會組專案小組，由民政局、社會局照顧善後，染疫家屬身心飽受壓力，也將安排心理輔導關懷。

台灣桃園醫院群組感染已累計有19宗，累計隔離人數共4093人，包括醫院223人（124人在集中檢疫所、99人在居家隔離）、社區657人、回溯3212人。

（抗疫新階段）

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