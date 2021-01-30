捲陳水扁「國務機要費案」遭通緝 逃美13年 黃芳彥吞槍亡

陳水扁：抗沙士無名英雄

《聯合報》引述加州驗屍官辦公室官員周四（28日）表示，屍檢結果證實，74歲的黃芳彥為持槍自盡，頭部中彈身亡。案發於4、5日前，地點在爾灣市（Irvine），屍體在汽車中被發現。陳水扁昨日凌晨在Facebook發文悼念好友，指黃芳彥是「抗煞（SARS）無名英雄」。陳水扁說，黃芳彥16日還打電話表達對扁媽過世的哀悼與慰問，12天後就傳來死訊，「簡直沒辦法相信」。

黃芳彥2008年涉捲入陳水扁的「國務機要費案」，證人供稱其曾幫陳水扁及其夫人吳淑珍藏匿大批珠寶及現金。台媒報道稱，黃涉替陳家海外洗錢2.8億元新台幣（約7800萬港元），逃往美國後，他主動供認幫吳淑珍保管75件珠寶鑽石，價值約1億新台幣（約2800萬港元），特偵組從其家中西裝口袋搜出證物，檢方將他以「洗錢罪」列為被告。

但調查期間，黃芳彥在2008年11月赴美不歸，由於其持有綠卡，難以引渡，台灣特偵組2009年3月對黃發布為期35年的通緝令，台外交部也註銷其台灣護照。其胞弟黃重彥回憶，黃芳彥赴美後，台灣政府一直想通過司法互助想抓他回來，因此當時哥哥買了一把槍，還曾稱如果FBI上門，他會拿槍自轟頭，「絕不束手就擒」。

「兄家有槍 FBI上門寧自轟」

報道指，黃芳彥在南加州爾灣市（Irvine）以約合800多萬港元的現金購入豪宅，時常外出打高爾夫，並有多名「粉紅知己」，日子「逍遙自在」。黃平日保持低調，甚至向鄰居自稱「香港政治人物」。

黃重彥透露，兩人最後一次通話是本月24日，哥哥關心台灣疫情，「完全看不出徵兆」。他認為哥哥與女友們過去一年因疫情難以聯絡見面，加上當地餐廳歇業，一個人生活或吃飯都不方便，可能因此心情比較抑鬱，但應該不至於輕生。

「國務機要費」牽涉面廣，經過多年審理，在本周二開庭「重新」二審，陳水扁兒子陳致中、妻子黃睿靚到庭，不過否認犯洗錢罪。外界認為黃的離世恐影響扁案偵辦，台灣法務部長蔡清祥昨日表示，司法體系須向美國相關部門確認個案死亡消息，才能給予不起訴處分。台灣與美國訂有司法互助協定，若承辦的北檢有需求，可透過法務部提出。