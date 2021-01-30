北京聞風：中美關係待開局 中方有度應對 ／文：鍾鳴九

在今年首個重要多邊場合「達沃斯議程」對話上，習近平在闡明中國支持的多邊主義同時，也提出反對「以多邊主義之名，行單邊主義之實」及「有選擇的多邊主義」等偽多邊主義。

「偽多邊主義」回不去了

有專家指出，中國提出多邊主義真偽之辨，是找準了全球治理和國際社會的痛點，符合大多國家的想法。當今國際社會一個重要現實是「偽多邊主義」回不去了。此前，默克爾就曾向美國隔空傳音，即便美國新政府上台，歐洲力圖在國際社會扮演重要角色的目標也不會改變。在達沃斯對話她表示認同習近平所做多邊主義講話，並再次表達不希望「選邊站隊」。

拜登競選時說要讓美國「回到過去」，但如果仍是回到明着主張「多邊主義」，暗裏卻行「美國優先」、霸權主義之實的偽多邊主義，顯然盟友不會再照單全收。拜登政府對多邊主義「思考題」，沒有正面回應，對華關係上也僅是給出「耐心」這樣一個模棱兩可的答覆。

特朗普為拜登留下對華「遺產」？

觀察家指出，拜登政府目前仍處對華政策的試探期和搖擺期。在大多國際問題學者看來，特朗普政府在離任前為中美關係設置了重重障礙和陷阱，然而近來美國也有一些智庫聲音認為，特朗普留下的對華「遺產」，是拜登可以運用的對華強硬籌碼。拜登上台以來，美軍在南海動作頻頻，就是美國在這一方向的試探。

對此，北京一些國際問題專家指出，這種對華政策的投機心態顯然是短視的。對於拜登而言，能夠快速找回美國尊嚴的首選路徑，是全面撥亂反正。拜登政府一上台就重返國際組織、採取戰時狀態抗疫，都是沿著這個路子走的。

解放軍近來在南海演習等行動，以及國防部發言人28日正告「『台獨』就意味著戰爭」，說明中方很清楚必須促使美新政府盡快認清特朗普政府對華「遺產」只可能是個包袱，絕非籌碼。

北京觀察家指出，中方在對待美新政府的互探階段，採取務虛與務實結合的策略，反映出處理中美關係相對從容、動靜有度，以及在具體問題上堅決應對、謹慎期待的取態。從美方角度來看，拜登政府若不想繼續陷入中美僵局甚至困境，則須果斷拿出超越特朗普障礙的勇氣，盡快恢復兩國關係正常化。

也有觀察家指出，從長遠看，拜登需要接受的考驗不是如何回到奧巴馬時期的對華政策，而是必須找到超越該時期的全新對華競合思路。

文：鍾鳴九