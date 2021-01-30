回應「台獨即戰爭」 美國防部：台海沒理由導致衝突

中央社報道，柯比在新聞簡報會上被問及此事時指出，台灣形勢沒有理由演變成衝突，美方認為大陸方面相關發言「令人遺憾」（unfortunate）。柯比表示，北京的言論不符合美國欲履行《台灣關係法》下義務的作法，正如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（27日）所說，美方會尋求能與中國合作的方式，但華府仍有打算履行的義務。

稱北京言論令人遺憾

柯比稱，美國國防部信守對《台灣關係法》和「美中三個聯合公報」的承諾，這點沒有任何改變，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也在參議院聽證會上表示，過去數十年來美國對台承諾獲得跨黨派支持，他任內也會同樣地支持台灣。他強調：「我們（美方）有義務協助台灣自我防衛，這會持續下去。」現場有傳媒追問，美國是否準備好捍衛台灣抵抗可能的中國大陸入侵。柯比雖說不願回答假設性問題，但強調「美軍在各方面都準備好履行我們的區域安全承諾」。