聯國秘書長：盼中美關係重置 氣候議題合作

路透社報道，古特雷斯說：「我希望我們將看到美中關係能夠『重置』……很明顯，在人權方面，有兩種完全不同的觀點，而且很顯然沒有達成一致或者共同願景的空間。」古特雷斯續稱：「倒是有一個領域，我相信利益正日益趨同，我的呼籲是雙方與整個國際社會共合致力於這領域，那就是氣候行動。 」

王岐山：聚焦合作 管控分歧

新華社報道，王岐山昨在北京以視像方式會見出席第12輪中美工商領袖和前高官對話的美方代表。王岐山表示，中美關係事關世界繁榮穩定。他說，兩國建交40多年來，雙邊經貿發展展現出優勢互補、互利共贏的客觀事實；雖然有過摩擦衝突、矛盾分歧的低潮，也享受到相向而行、攜手合作的紅利，證明中美合作多於衝突，共同利益大於彼此分歧。王強調，長期來看，中美仍存在多領域複雜博弈，雙方存在矛盾也存在共同利益，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，是推動中美關係健康穩定發展的關鍵。

報道指出，美方代表表示，下階段美中應相向而行，尋找雙方合作的「最大公約數」，保證美中關係健康穩定發展，美國工商界將繼續積極推動美國新政府與中國加強對話交流。

重啟商議搜索失蹤美軍遺骸

另據中央社報道，美國國防部發言人蘇普爾（John Supple）表示，美國戰俘暨失蹤官兵確認署（DPAA）研究人員，與中國解放軍檔案館人員周一和周二（25日至26日）召開首屆視像檔案交流，討論15宗美軍戰俘與失蹤人員遺骸案件，包含二戰、韓戰、冷戰與越戰等，美方還提出希望未來一年進行實地調查。中國國防部發言人吳謙大校前日證實上述活動。