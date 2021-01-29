防疫嚴格 火車站「仍可購票」 春運啟動 廣深返鄉客稀

今年春運共40天，至3月8日結束。深圳新聞網報道，今年各大火車站採取多項嚴格的疫情防控措施，包括車站環境定時消毒、在車站進出口對所有旅客測溫、安排專人查驗健康碼等，旅客需憑「綠碼」進站乘車。昨天下午，深圳兩大站之一深圳站（羅湖火車站）的旅客稀稀落落，旅客除了在進站口用手機掃健康碼時會造成短暫聚集與阻滯，進站全程通暢。

在該站已擔任10多年的春運志願者覃先生對本報表示，往年春運首日從沒有這種情形。他說，以前兩層進站通道都人滿為患，長隊排到站外廣場，但今年僅留一個進站口都沒出現擁擠。

在廣深港高鐵重要站點、銜接京廣高鐵的深圳北站，執勤人員曹先生認為，由於很多學生及打工者已提前返鄉，昨天旅客甚至比平日都少，且多數是短途為主。過往春運車票往往一票難求，但羅湖和深圳北站昨還可見到旅客前往購買當日車票。

旅客：一年一次春節不一樣

零星的返鄉人群中，來自山東萊蕪的深圳地鐵職員孟先生稱，他感覺羅湖站的旅客量比往年少約三分之二。儘管要提前做核酸檢測，返鄉後還要居家隔離7天，孟先生說，「一年就這一次，其他節日也就算了，春節還是不一樣。」一對70多歲、來自湖南常德的湯氏夫婦表示，因感防疫措施嚴，本想響應政府號召就地過年，但因身體原因需回鄉憑醫療保險就醫，無奈與在深圳工作、無法返鄉的子女分開過年。

另據中新網、澎湃新聞報道，廣州南站、廣州火車站、廣東省汽車客運站等重要交通樞紐均實行「亮碼通行」措施，工作人員不斷提醒旅客戴口罩和出示健康碼。不少車站在進站口、票廳、候車區等區域設置免費口罩領取機，旅客可通過掃碼的方式領取口罩。

廣州南站昨天預計發送和到達旅客總量37萬人，比上月減少3萬人。廣州地區春節客運指揮部辦公室與鐵路、民航等部門預測，今年廣州地區將發送旅客約1869萬人次，比疫情前2019年下降36.7%。

明報記者