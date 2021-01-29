專家：國產滅活疫苗2個月可「升級」 防變種病毒

《環球時報》昨日（28日）發布邵一鳴專訪，報道指，他是世界衛生組織疫苗研發委員會顧問，並且一直參加中國新冠疫苗的技術審評。邵一鳴透露，為應對病毒突變可能導致現有疫苗效能下降的問題，中國內部已討論過相關預案，如果需要「升級」疫苗，國產滅活疫苗預計可在兩個月左右完成，整個工序並不複雜。中國企業在取得變異毒株後，只需要更換病毒發酵罐中的種子病毒即可。

八成人接種需時兩年

方可建群體免疫屏障

邵一鳴表示，滅活疫苗和mRNA疫苗是應對新冠病毒變種最快的兩種技術路線，mRNA疫苗「升級」大約只需要數星期。因為mRNA是化學合成技術，不需要培育細胞、繁殖等工序。此外，他認為未來新冠疫苗有機會像流感疫苗每2、3年需要更新，可能偶爾有局部散發，就好像伊波拉，而像沙士那樣完全被消滅的可能性很小。

邵一鳴又稱，由於疫苗保護率低於100%，加之運輸、使用中的損耗，中國大概需要八成以上的人群接種，才能建立起群體免疫屏障，這大概需要2年左右。

（抗疫新階段）