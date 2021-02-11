改稱COVID-19 台否認「聽美國話」

台1月起沒再稱「武漢肺炎」

拜登禁官員用中國病毒

台灣疫情指揮中心網頁，去年較早的新聞稿和相關影片均以「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，但近期已全數改成COVID-19，遭到台灣網民質疑「聽美國話」。台灣衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日回應，沒有禁稱或不禁稱的問題，只因目前疫情已散播到全世界，因此改採比較通用的英文名稱，大家會更清楚。

《中國時報》統計稱，指揮中心去年12月之前多是用武漢肺炎，12月大幅減少，今年一月則為0次。指揮中心發言人莊人祥表示，COVID-19在台灣全名是「嚴重特殊傳染性肺炎」，過去簡稱武漢肺炎，不過目前新聞稿都以COVID-19來稱呼，從來沒稱呼中國病毒。

大陸外交部發言人趙立堅昨表示，新冠病毒是全人類的共同敵人，不分種族和國家。世衛組織和國際社會都明確反對將病毒同特定的國家和地區相關聯。他又強調中方堅決反對將病毒標籤化、將疫情政治化的錯誤做法。

（抗疫新階段）