世衛專家組隔離結束 伙中方展溯源工作

馬曉偉譚德塞通話 交換溯源意見

世衛專家組本月14日抵達武漢，在爆疫一年多後對病毒起源展開調查。中國環球電視網（CGTN）昨日引述專家組其中1名成員透露，隔離期間他們一直與中方專家進行視像會議，接下來，雙方將一同開展實地工作。中國外交部發言人趙立堅昨日表示，專家組「下一步將在符合中方相關防疫規定前提下，繼續在華開展溯源交流合作，包括座談、走訪、考察等活動」。他並稱，「各項活動都應符合科學溯源原則，都應以預防未來風險、保護人民生命安全和健康為最高目的。」

國家衛健委網站昨日消息指，國家衛健委主任馬曉偉周三（27日）下午與世衛總幹事譚德塞通話，主要就大流行防範和應對評估以及病毒溯源科學合作交換意見。馬曉偉表示，疫情發生以來雙方多次通話通訊並會見，保持密切溝通，取得積極成效。中方將繼續支持大流行防範和應對獨立小組、《國際衛生條例》審查委員會工作，推動其開展科學客觀的評估審查。

美促徹查 關注「中國假消息」

趙立堅：干擾專家組不利得出科學結論

衛健委網站引述譚德塞表示，感謝中方對溯源科學合作國際專家組的周到安排，對雙方業已開展的深入交流進展感到滿意。雙方將共同努力，完成好此次在華溯源科學合作。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周三表示，希望專家組對病毒的出現和傳播進行「有力且清晰」的調查。她強調美國特別關注「中國有些消息來源」散播「假消息」。趙立堅昨回應指，任何先入為主、預設前提、進行負面揣測，甚至企圖進行政治化解讀的言行，都是不恰當的，將為專家組帶來干擾，不利於得出嚴肅科學結論。

（抗疫新階段）